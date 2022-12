EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les Bleus en quart de finale contre les Anglais

Insubmersible Croatie ! Ballottée une grande partie du match, les Croates de Luka Modric ont éliminé le Brésil aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 2), leur spécialité, pour rejoindre comme il y a quatre ans les demi-finales du Mondial, vendredi à Doha.

L’Argentine a éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 3 (2-2 a.p.) vendredi à Doha et affrontera mardi en demi-finale du Mondial-2022 la Croatie, qui a repoussé plus tôt le favori brésilien. Messi a délivré une passe décisive à Molina (35e) puis inscrit son 4e but, sur penalty (73e), au Qatar pour permettre à l'Argentine de mener 2-0, mais l'entrant Weghorst (83e, 90e+11) a ramené les deux formations à égalité juste avant le début des prolongations.