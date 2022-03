EN DIRECT - France-Afrique du Sud : revue d'effectif pour les Bleus contre une vieille connaissance

Douze ans plus tard, l'eau a coulé sous les ponts et le temps a fait son œuvre. Les Bleus ont renoué avec le succès, remportant un nouveau titre mondial (2018) et une Ligue des nations (2021). Dans un stade Pierre-Mauroy à guichets fermés (50.000 places), ils veulent confirmer leur bonne dynamique enclenchée depuis l'élimination surprise du dernier Euro. Depuis cette déception aux tirs au but, ils sont invaincus (8 matchs sans défaite). Mieux, ils restent sur une série de six victoires consécutives, dont deux contre des poids lourds européens (3-2 contre la Belgique et 2-1 contre l'Espagne).