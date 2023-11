Football : membre du staff vainqueur de la Ligue des champions avec l'OM, Henri Stambouli est mort

Ancien gardien et entraîneur de l'OM, Henri Stambouli est décédé brutalement à l'âge de 62 ans, a annoncé l'Unecatef. Il a notamment été l'adjoint de Raymond Goethals lors de la victoire phocéenne en Ligue des champions en 1993. Le monde du football pleure sa disparition prématurée.

Un visage familier de l'OM s'en est allé. Henri Stambouli s'est éteint à l'âge de 62 ans, lors d'un séjour à Dakar, au Sénégal. Sa disparition a été annoncé, vendredi 17 novembre, sur X (ex-Twitter) par le club turc de l'Adana Demirspor, où évolue son fils Benjamin, avant d'être confirmée par l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unecatef). Selon Le Parisien, qui a eu accès à sa famille, l'ex-adjoint de Raymond Goethals, vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l'OM de Bernard Tapie, a succombé à une thrombose mésentérique.

Gardien de but, Henri Stambouli a longtemps porté le maillot de l'AS Monaco (1979-1986) avant de rejoindre Marseille. Il y a fini sa carrière de joueur et y a débuté une longue carrière d'entraîneur. À l'OM, il a dirigé la réserve, a été adjoint de l'entraîneur et a dirigé l'équipe première de 1994 à 1995. Il a également été en charge d centre de formation du club marseillais de 2010 à 2013, puis celui de Montpellier pendant cinq saisons. Le natif d'Oran, en Algérie, a aussi été la tête de plusieurs sélections africaines (Mali, Togo, Guinée), de plusieurs clubs en France (Istres, Sedan) et à l'étranger (Sion, Las Palmas, Club africain, Raja Casablanca...).

Une grande perte pour le football français. "Adieu Henri Stambouli. Quelle tristesse d'apprendre ton décès ce matin, tu étais si jeune !", a écrit l'Unecatef sur X. Plusieurs clubs, parmi lesquels Montpellier, où son fils Benjamin a fait ses débuts professionnels en 2010, et, bien sûr, l'OM ont également publié des messages de condoléances et d'hommages.