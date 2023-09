Football : Dominique Colonna, l'un des derniers héros de l'épopée du Mondial 1958, est mort

Dominique Colonna n'est plus. L'OGC Nice a annoncé ce mardi la disparition de l'ancien gardien de but, à l'âge de 95 ans. Surnommé "Doumé", le gardien était l'un des coéquipiers de Just Fontaine lors de la Coupe du monde 1958, au moment de l'épopée des Bleus, arrivés en demi-finale pour la première fois de leur histoire. Il était le doyen des internationaux français.