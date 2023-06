Du jamais-vu depuis 65 ans : Kylian Mbappé égale un record de Just Fontaine après son but face à Gibraltar

Kylian Mbappé encore un peu plus dans l'histoire. Buteur sur pénalty vendredi 16 juin au soir lors de la victoire 3-0 de l'équipe de France à Gibraltar (voir vidéo en tête de cet article), en éliminatoires de l'Euro 2024, le capitaine des Bleus a une nouvelle fois inscrit son nom dans les livres du football français. Pour la 53e fois de la saison 2022/2023, club et sélection confondus, Mbappé a fait trembler les filets adverses. Du jamais-vu depuis Just Fontaine en 1958 (53 buts également).