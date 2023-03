Éliminatoires de l'Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir France-Pays-Bas ?

Une nouvelle ère s'ouvre pour les Bleus. Trois mois après avoir quitté le Qatar, les yeux embués, l'équipe de France fait sa rentrée à la maison, sans la Coupe du monde qui lui a échappé d'un souffle en finale contre l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b). Avec un nouveau capitaine à la barre, en la personne de Kylian Mbappé, qui a hérité du brassard laissé vacant par Hugo Lloris, les vice-champions du monde lancent leur campagne qualificative pour l'Euro 2024, qui aura lieu dans 15 mois en Allemagne.

L'aventure tricolore va débuter face aux Pays-Bas, vendredi 24 mars (à 20h45, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Pour l'occasion, le Stade de France affichera complet pour soutenir les hommes de Didier Deschamps, qui feront face à des Oranje décimés par un mystérieux virus. Une victoire devant leur public permettrait aux Bleus de démarrer idéalement ces éliminatoires contre l'adversaire le plus relevé de leur groupe, avant de se déplacer trois jours plus tard en Irlande.