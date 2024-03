Éliminatoires Euro 2025 : les Bleues héritent d'un tirage relevé

L'équipe de France connaît les trois adversaires qui se dresseront sur sa route vers l'Euro 2025. Le tirage au sort n'a pas gâté les joueuses d'Hervé Renard, qui héritent de l'Angleterre, championne d'Europe en titre, de la Suède et de l'Irlande.

Trois des cinq meilleures nations de la planète placées dans la même poule. Au terme du tirage au sort, qui s'est déroulé mardi à Nyon (Suisse), les Bleues ont hérité d'un groupe extrêmement relevé pour les éliminatoires à l'Euro 2025. Les Françaises croiseront ainsi le fer avec les Anglaises (4e mondiales), tenantes du titre et vice-championnes du monde en titre et les Suédoises (5e), troisièmes du dernier Euro et du dernier Mondial mais aussi vice-championnes olympiques en titre. Les Irlandaises, qui pointent à la 24e position du classement Fifa, semblent, elles, un ton en dessous.

La phase de qualification pour le grand rendez-vous continental se déroule sur le même format que la Ligue des Nations, les différentes équipes ayant été réparties dans trois divisions en fonction de leur niveau (16 dans la Ligue A, 16 dans la Ligue B et 19 dans la Ligue C). Pour valider directement leur ticket pour la compétition qui aura lieu en Suisse (2-27 juillet 2025), les tricolores devront finir dans les deux premières places de leur poule. À noter que les matchs de cette première phase des éliminatoires sont programmés en avril et juillet prochains, soit avant les Jeux Olympiques.

Si les joueuses d'Hervé Renard, éliminées en demi-finale du dernier Euro par l'Allemagne, terminent en troisième ou quatrième position du groupe A3, il leur faudra passer par un tour de barrages, lors desquels sept autres équipes seront qualifiées.

Du côté des autres favorites, les championnes du monde espagnoles affronteront la Belgique, le Danemark et la République Tchèque, les Allemandes se frotteront à l'Autriche, l'Islande et la Pologne tandis que les Néerlandaises tenteront de prendre le meilleur sur la Norvège, l'Italie et la Finlande.