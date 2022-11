EN DIRECT - Angleterre-États-Unis : les Three Lions visent la qualification pour les huitièmes de finale

Au-delà du résultat brut, les joueurs de Gareth Southgate ont à cœur de peaufiner leurs automatismes, eux qui restaient sur cinq matchs sans succès - dont une humiliante défaite contre la Hongrie à domicile (0-4) - avant leur arrivée au Qatar. Pour cela, ils peuvent compter sur leur capitaine et buteur, Harry Kane, longtemps incertain et finalement disponible pour cette rencontre. "Il va bien. Il a travaillé encore un peu individuellement aujourd'hui, mais il sera de retour avec l'équipe demain et tout va bien pour le match", a assuré jeudi le sélectionneur anglais. De quoi rassurer les supporters après la sortie lundi, dès la 50e minute, de l'attaquant star, touché à la cheville droite.

L'objectif pour les Three Lions est également d'afficher davantage de sérénité en défense, un secteur qui n'a pas rassuré lors du premier match (2 buts encaissés et une certaine fébrilité). D'autant plus que l'opposition devrait être d'un tout autre calibre, les Américains ayant montré de très belles choses dans l'animation offensive contre le Pays de Galles. Harry Maguire and co doivent particulièrement se méfier de l'insaisissable Christian Pulisic et du très vif Timothy Weah, tous deux impliqués sur le but de Team USA contre les Dragons.