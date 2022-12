EN DIRECT – Croatie–Belgique : le match de la dernière chance pour les Diables rouges

Le match sera d’autant plus scruté que le groupe belge est sous pression. Les joueurs se sont réunis "une bonne heure" dimanche pour "discuter", aplanir les tensions qui les animent après la défaite face au Maroc. La presse belge avait fait état de vifs échanges dans les vestiaires à l’issue de la rencontre. "On s'est surtout dit qu'il y avait encore un match à jouer, c'est ça le plus important", a expliqué le capitaine belge avant l'entraînement, démentant toute bagarre. Le gardien Thibaut Courtois a de son côté appelé à "laisser la négativité en dehors" avant ce match crucial face aux finalistes du Mondial 2018, qui comptent quatre points, comme le Maroc. La Belgique n'en a que trois et le Canada est déjà éliminé.