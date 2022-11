EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : la Belgique lance son tournoi face à un Canada de retour

S'ils peuvent légitimement nourrir de grandes ambitions, les joueurs de Roberto Martinez n'ont, malgré tout, qu'une marge d'erreur réduite dans un groupe extrêmement homogène (avec également le Maroc et la Croatie). D'autant plus que les derniers résultats n'incitent pas forcément à l'optimisme (1-2 contre l'Égypte, 1-4 puis 1-0 contre les Pays-Bas, nuls contre l'Irlande (2-2) et le Pays de Galles (1-1)). Et ce duel contre le Canada a tout du piège, comme peuvent l'être parfois les premiers matchs d'une Coupe du monde. Plus qualifiés à un Mondial depuis 1986, les Canucks arrivent affamés au Qatar. Ils ont aussi dans le viseur la prochaine compétition, dans quatre ans, qu'ils hébergeront avec les États-Unis et le Mexique. "Les Canadiens ne sont pas là par hasard. Cette génération a quelque chose de spécial", a prévenu le technicien espagnol, à la tête de la Belgique depuis 2016.