EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les Bleus ont posé les crampons au Qatar

LES BLEUS TROP VERTS ?





On la dit trop jeune et inexpérimentée. Or, à moins d'une semaine de l'entrée en lice de l'équipe de France dans le Mondial qatari, cette impression est fausse. Au Qatar, les champions du monde auront un groupe plus âgé et expérimenté que celui qui a décroché le Graal en Russie.