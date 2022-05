EN DIRECT - Euro 2022 : l'annonce de la liste des Bleues par Corinne Diacre à suivre sur TF1

👁 L'OEIL DU CAMILLE ABILY





Contrairement à la liste pour le Mondial 2019, il n'y aura pas de réservistes. Tout du moins pas officiellement. Des joueuses seront averties en "off" par Corinne Diacre, en cas de forfait d'une des 23 appelées. "Le plus difficile quand on est sélectionneuse, c'est la gestion des réservistes", indique à TF1info Camille Abily, consultante pour TF1 pendant l'Euro. "On veut leur donner de la considération, mais en même temps on sait qu'elles sont là que s'il y a des blessées. Ce n'est pas ce qu'on souhaite quand on est sélectionneuse."





"Il y a des sélectionneuses qui prennent 30 joueuses et après elles en enlèvent. Ce n'est pas facile non plus. J'ai confiance en (Corinne Diacre) si elle a estimé que c'était la bonne manière. J'ai confiance en son travail", poursuit la demi-finaliste du Mondial 2011 avec les Bleues. "Si j'avais été réserviste en off, je me serais entretenue parce que ça peut aller très vite, avec les matchs amicaux et le Covid qui vient se rajouter."