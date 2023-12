EN DIRECT - Ligue des champions : quel adversaire pour le PSG ? Suivez le tirage au sort des huitièmes de finale

Qualifié au forceps pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain attend son adversaire. Du champion d'Europe Manchester City à la surprise Real Sociedad, qui les Parisiens affronteront-ils en février ? Suivez le tirage au sort dès 12h avec nous.

Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid... Un parterre de champions d'Europe attend le PSG. Qualifié in extremis après avoir arraché le match nul à Dortmund (1-1), la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va connaître son futur adversaire. Ce lundi 18 décembre, à la mi-journée, l'UEFA organise le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Nyon (Suisse). Depuis l'élimination du RC Lens, le club de la capitale demeure le dernier représentant français.

Quatre clubs espagnols, deux anglais, un allemand

Et il peut trembler. Après avoir déjà hérité du "groupe de la mort" lors de la phase de poules, selon les mots de son technicien, Luis Enrique (Dortmund, Newcastle, Milan), le PSG est d'ores et déjà certain d'affronter un premier de groupe. Ce ne sera pas le Borussia Dortmund, puisque les Allemands figuraient dans leur poule, mais probablement un cador européen. Quatre équipes ayant déjà soulevé la "coupe aux grandes oreilles" peuvent tomber sur Paris : Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Bayern Munich, comme l'an dernier.

Arsenal et l'Atlético de Madrid, respectivement premiers et quatrièmes de leurs championnats, promettraient aussi des affrontements de haute intensité. Seule une équipe semble en dessous du PSG sur le papier : la Real Sociedad, même si le sixième du championnat d'Espagne, qui a dominé en phase de poules l'Inter Milan, finaliste l'an dernier, peut représenter un piège.

En attendant le tirage au sort, le PSG sait déjà qu'il recevra le match aller, le 13, 14, 20 ou 21 février au Parc des Princes. Et Luis Enrique le promet : son équipe offrira un meilleur visage que celle qui a tremblé pour se qualifier. "Je n'ai aucun doute qu'on va être meilleurs, toutes mes équipes ont été meilleures au fil du temps", a-t-il répété ces derniers jours.

LES ADVERSAIRES POTENTIELS Voici les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain :

- Arsenal (Angleterre) - Atlético de Madrid (Espagne) - FC Barcelone (Espagne) - Bayern Munich (Allemagne) - Manchester City (Angleterre) - Real Madrid (Espagne) - Real Sociedad (Espagne). Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG, seul club français en lice, sera fixé à partir de 12h.

Suivez le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ci-dessus.