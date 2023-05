EN DIRECT - Ligue des champions : dans son antre, Manchester City veut priver le Real Madrid de finale

L'ADN européen du Real Madrid va-t-il encore frapper ? Tenus en échec au match aller à domicile (1-1), les Merengue n'ont pas les faveurs des pronostics pour une qualification en finale de la Ligue des champions. Mais les coéquipiers de Karim Benzema, passés maîtres en la matière ces dernières années - et plus généralement tout au long de leur histoire -, rêvent d'un nouvel exploit à l'Etihad Stadium pour rallier une deuxième finale de rang et espérer réaliser un nouveau doublé dans la plus belle des compétitions européennes. Ils ne sont, en plus, jamais aussi forts que lorsqu'ils ne sont pas (ou moins) attendus.