EN DIRECT - France-Allemagne : dernier choc avant l'Euro pour les Bleus

L'équipe de France reçoit l'Allemagne, ce samedi à Lyon, à l'occasion de son dernier rassemblement avant l'Euro 2024. L'occasion pour les coéquipiers de Kylian Mbappé de peaufiner les derniers réglages lors de cet ultime choc. Une rencontre à suivre dès 21h sur TF1, TF1+ et en live commenté ci-dessous.

Ils sont les derniers à avoir fait tomber les Bleus. À moins de trois mois du coup d'envoi de l'Euro 2024, l'équipe de France reçoit l'hôte du championnat d'Europe, l'Allemagne, ce samedi 23 mars (21h sur TF1 et TF1+) à Lyon, pour son premier match de préparation de l'année. Une rencontre devenue un classique du football international, aux airs de revanche pour les hommes de Didier Deschamps.

La vie sans Griezmann

Car outre les nombreux affrontements entre les deux sélections lors des grandes compétitions, les deux équipes se sont déjà croisées il y a peu. En septembre 2023, les Allemands, pourtant en crise de résultats et sans entraîneur principal, avaient même réussi une sacrée performance, en étant les seuls à faire tomber les Français de toute l'année civile (2-1). Depuis, les Bleus se sont relevés, obtenant haut la main leur qualification pour l'Euro.

Malgré leurs certitudes, ils débarquent à Lyon avec une question qu'ils ne s'étaient pas posés depuis 2017 : comment évoluer sans Antoine Griezmann ? Le vice-capitaine de l'équipe de France, forfait, ne portera pas le maillot frappé du coq ce samedi soir, lui qui avait disputé les 84 rencontres précédentes, un record. Didier Deschamps devra construire un nouveau milieu de terrain, peut-être autour de Warren Zaïre-Emery, la pépite du PSG.

Le sélectionneur devrait aussi profiter de cette affiche et de la rencontre face au Chili, mardi 26 mars (21h sur TF1, TF1+ et TF1info), pour obtenir les dernières réponses à ses questions avant sa liste pour l'Euro. Quelle est la meilleure charnière centrale, alors que Dayot Upamecano est critiqué ? Qui pour occuper le poste d'arrière droit, en concurrence entre Jules Koundé, Jonathan Clauss voire Benjamin Pavard ? Qui pour accompagner Kylian Mbappé en attaque ? La rencontre face à l'Allemagne devrait lui permettre d'en savoir plus.

Vivez la rencontre France-Allemagne en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté avec vidéos des meilleurs moments du match ci-dessus.