Karim Benzema sacré Ballon d'Or 2022, 24 ans après Zinedine Zidane

Sur le podium du Ballon d'Or, Karim Benzema est accompagné du Sénégalais Sadio Mané (Bayern Munich), champion d'Afrique et finaliste de la Ligue des champions, et Kevin De Bruyne (Manchester City). Robert Lewandowski, récompensé pour la deuxième année de suite du trophée Gerd Müller du meilleur buteur (57 buts en 56 matchs en club et sélection, toutes compétitions confondues), termine derrière ce trio de tête. Plus bas dans le classement, Kylian Mbappé (PSG) doit se contenter d'une 6e place comme en 2019. Erling Haaland (Manchester City), qui terrorise les défenses anglaises et européennes, est classé 10e. Pour sa 18e citation, Cristiano Ronaldo sort du Top 10 pour la première fois depuis 2006. Sixième l'an dernier, le quintuple Ballon d'Or échoue à la 20e place.

Chez lez dames, alors que le trophée semblait promis à une Anglaise après la victoire des Three Lionesses à l'Euro cet été, le Ballon d'Or est finalement revenu, pour la deuxième année consécutive, à l'Espagnole Alexia Putellas. La milieu du Barça, forfaite pour le championnat d'Europe des nations, a eu les faveurs des votants pour devancer l'attaquante d'Arsenal Beth Mead, désignée meilleure joueuse du tournoi, et l'Australienne Sam Kerr. À 28 ans, la successrice d'Ada Hegerberg et Megan Rapinoe devient la première joueuse à soulever deux fois la prestigieuse récompense.