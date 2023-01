EN IMAGES - Mort de Pelé : le dernier adieu du Brésil au "Roi" du football

Scellé à 14h heure de Paris (10h heure locale), le cercueil a été retiré du stade Urbano-Caldeira dans une voiturette, avant d'être hissé sur le haut d'un camion de pompiers et recouvert de deux drapeaux aux couleurs du Brésil et du Santos FC. Tout au long de la procession, qui a parcouru les rues de la cité balnéaire dotée du plus grand port d'Amérique du Sud, à 75 km de São Paulo, des milliers de supporters ont formé une immense haie d'honneur pour accompagner le corbillard.