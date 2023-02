"Encore et encore" : au PSG, février rime avec Neymar blessé

Il faut dire que, depuis qu'il a rejoint Paris en provenance de Barcelone il y a cinq ans et demi, pour un montant record de 222 millions d'euros, l'international auriverde (124 sélections, 77 buts) passe le plus clair de son temps à l'infirmerie. Il a déjà manqué 86 matchs, toutes compétitions confondues, la faute à un physique défaillant. On pense, bien sûr, à sa fracture du cinquième métatarse, en février 2018, contre l'OM en Ligue 1 (3-0), ou à sa rechute l'année suivante, en février 2019, face à Strasbourg en Coupe de France (2-0). Plus récemment, en février 2021, son adducteur gauche a cédé. Au total, depuis 2017 avec le club parisien, il est resté éloigné des terrains cinq fois plus d'un mois, dont trois fois lors de la période crucial de février-mars. Ces longues indisponibilités l'ont privées d'aider le PSG en Ligue des champions, raison pour laquelle il a été débauché du Barça.