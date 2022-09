Ligue des nations : que changerait une relégation de l'équipe de France en deuxième division ?

Imaginée par l'UEFA pour remplacer les rencontres amicales, la Ligue des nations permet aux meilleures sélections du continent de s'affronter plus régulièrement, lors de matchs à enjeux. Cette année, les Bleus ont par exemple croisé la route de la Croatie, pour un remake de la finale de la Coupe du monde 2018. Lors des saisons précédentes, l'Allemagne ou les Pays-Bas étaient des adversaires réguliers. En ligue B, les adversaires demeurent un cran en dessous, du moins sur le papier. En cas de relégation, des équipes comme l'Albanie, la Finlande, la Serbie ou le Kazakhstan pourraient croiser la route des Bleus lors de la prochaine édition.

L'enjeu serait également différent. Il ne s'agirait plus de terminer en tête du groupe pour disputer le "Final four", et ainsi tenter d'améliorer encore le palmarès tricolore, mais bien de remonter dans l'élite. Pas de trophée au bout, donc, mais simplement la possibilité de se frotter, à nouveau, aux meilleures sélections européennes.