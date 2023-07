Équipe de France : à un an des JO de Paris 2024, Sylvain Ripoll débarqué des Espoirs

L'élimination de trop. Sylvain Ripoll a été démis, lundi 31 juillet, de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, à un an des JO de Paris 2024, comme révélé par Ouest-France. Fragilisé par le revers des Bleuets contre l'Ukraine (3-1), le 2 juillet, en quarts de finale du dernier Euro, l'ancien entraîneur de Lorient, nommé le 11 mai 2017, a été remercié par la Fédération française de football (FFF), qui a confirmé par un communiqué la fin de leur collaboration.

"Philippe Diallo, président de la FFF, a reçu Sylvain Ripoll en compagnie de Marc Keller, membre du Comité exécutif en charge des sélections nationales et de Hubert Fournier, DTN. Au terme de cet échange et après un temps de réflexion nécessaire, il a été convenu entre les parties, et d'un commun accord, que Sylvain Ripoll ne serait plus le sélectionneur des Espoirs", a informé la "3F", qui "étudiera prochainement les modalités de la nomination" du successeur du Breton, âgé de 51 ans. "Il est apparu en effet nécessaire d'ouvrir un nouveau cycle pour la saison 2023-2024 afin de créer les conditions d'un parcours réussi aux Jeux olympiques de Paris 2024, objectif majeur de la sélection nationale, et lors des éliminatoires de l'Euro 2025."