Équipe de France : après Amel Majri, les Bleus bientôt autorisés à amener leurs bébés à Clairefontaine

La ministre de 44 ans a expliqué vouloir s'inspirer d'un milieu qu'elle connait bien, le tennis où, sur les plus grands tournois, les joueurs bénéficient d'un accompagnement dans leur parentalité. "J'ai déjà vu dans le monde du tennis sur les différents Grands Chelems, il y a des crèches, des parcs, des services de nourrices qui sont mis au point", a expliqué Amélie Oudéa-Castéra. Cette mesure, qu'elle souhaite mettre en place chez les Bleus, qui comprend la présence d'une nounou, prise en charge par la "3F", pourrait aussi voir le jour dans les clubs. "On sait que c'est un sujet sur lequel certains clubs travaillent", a-t-elle indiqué. "Le témoignage d'Amel Majri le montre. (...) Collectivement, nous progressons beaucoup et je m'en réjouis sur ce thème important."