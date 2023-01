Équipe de France : après Hugo Lloris, Steve Mandanda arrête aussi les Bleus

La fin d'un cycle chez les Bleus. Après Hugo Lloris, lundi 9 janvier, Steve Mandanda tire sa révérence à son tour. Champion du monde en 2018 et double vice-champion (Euro 2016 et Mondial 2022), le gardien de 37 ans a annoncé, samedi 14 janvier, la fin de sa longue carrière en équipe de France, débutée le 27 mai 2008 contre l'Équateur (2-0). "C'est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition (la Coupe du monde au Qatar, ndlr)", a expliqué le portier du Stade Rennais en conférence de presse, à la veille du match de Ligue 1 face au PSG. "J'ai vécu des grands moments avec l'équipe de France. Ça a été pour moi un privilège, un grand bonheur, mais, aujourd'hui, à 37 ans, il est temps de laisser la place aux jeunes."

"Ça permet aussi de boucler la boucle avec Hugo Lloris. On a commencé ensemble avec les Bleus et on termine ensemble. (...) C'est avec beaucoup de fierté, d'émotion et de plaisir que j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui, l'équipe de France s'arrête pour moi", a-t-il confirmé. "On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi ça arrive logiquement, j'ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C'était le moment d'arrêter."