Équipe de France : la prochaine fois que les Bleus joueront, ce sera au Qatar

Ainsi, contrairement à l'Euro 2021 par exemple, où ils avaient disputé deux amicaux contre le pays de Galles puis la Bulgarie (3-0, à chaque fois), les coéquipiers d'Hugo Lloris sont contraints cette fois-ci par le temps. La faute à un calendrier ramassé, du fait d'un Mondial joué pour la première fois à l'automne et de la saison des clubs, qui se met en pause tardivement, le week-end du 12-13 novembre, à la veille du rassemblement à Clairefontaine et à neuf jours de leur entrée en lice. Or, dans ce court laps de temps, où ils devront aussi effectuer le voyage jusqu'à Doha pour prendre possession de leur camp de base, caler une ou deux rencontres amicales relève du casse-tête. D'autant plus pour des organismes déjà sursollicités, épuisés même pour certains, par l'enchaînement dantesque des rencontres.