Benjamin Mendy : pour Didier Deschamps, le joueur reste sélectionnable chez les Bleus

Or, "les décisions de justice s'imposent à nous et j'estime qu'on se doit de les respecter et de ne pas les commenter", continue le technicien basque au sujet du néo-latéral du FC Lorient. "Benjamin n'a pas pu jouer depuis deux ans. Il veut renouer le fil de sa carrière", ajoute-t-il. "À partir du moment où la justice l'a jugé non-coupable, je ne vois pas pourquoi je devrais le considérer comme non-sélectionnable, même si son retour n'est pas à l'ordre du jour", souligne encore "DD" auprès de nos confrères.