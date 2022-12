Football : Blaise Matuidi prend sa retraite, premier champion du monde 2018 à raccrocher

"J'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l'équipe nationale, de faire vibrer ma famille, de vivre de ma passion et ce sont des images qui me resteront", affirme l'ex-international français. "Ma tête, mon cœur, me disent de dire stop et de penser aux miens, à ma femme, mes enfants, à cette vie que j'ai construite. Je pense être arrivé au bout de ce que je suis capable d'apporter."