"C'est un sujet clos" : Didier Deschamps ne veut plus "reparler" de Karim Benzema

Il ne remettra pas une pièce dans la machine. Le 10 mars, pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde, perdue face à l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), Didier Deschamps s'était expliqué sur le départ précipité de Karim Benzema. Touché à une cuisse, "KB9" avait quitté l'hôtel des Bleus, trois jours avant leur entrée en lice contre l'Australie (4-1). "Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt", avait-il confié dans un double entretien au Parisien et au Figaro, avant d'assurer que le Ballon d'Or 2022 avait pris seul la décision de quitter Doha, en pleine nuit. Une version réfutée par le joueur, qui a souligné "l'audace" du sélectionneur tricolore, allant même jusqu'à le traiter de "menteur" dans une série de posts sur les réseaux sociaux.

"C'est un sujet qui vous intéresse et qui peut amener des débats et polémiques. Très tranquillement, j'ai eu à m'exprimer pour dire ce qu'il s'était passé. Pour moi, c'est un sujet qui est clos", a répliqué "DD", jeudi 16 mars, en marge de l'annonce de sa liste pour le début des éliminatoires à l'Euro 2024. "Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit. Libre à vous de débattre, ça fait partie de votre travail entre guillemets. Pour moi, l'important c'est l'avenir et les 23 (joueurs) que vous connaissez."