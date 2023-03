Chez les Bleues, le "point de non-retour" atteint entre Corine Diacre et ses joueuses

"On est arrivé à un point de non-retour (...). Je parlerais de rupture", a confié la buteuse. Elle appelle à des changements à la tête de l'équipe de France, et ce alors que le futur de Corinne Diacre sera tranché le 9 mars par le Comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football (FFF). "Il est important d'avoir du nouveau, tout simplement les filles n'en peuvent plus", même si "elles ne s'expriment pas forcément", a ajouté Kadidiatou Diani.

"La Fédération française", poursuit la joueuse de 27 ans, "doit prendre des dispositions". Elle considère avoir "poussé un cri d'alarme" avec ses coéquipières. Que reproche-t-elle concrètement à Corinne Diacre ? "On manque réellement de professionnalisme, avec un staff assez restreint (...), c'est la sélectionneuse qui décide de son staff", a-t-elle glissé. "À ses débuts, l'accès en soins était quasiment interdit (...), il fallait vraiment être blessée pour avoir le droit à un massage comme on pourrait l'avoir en club."