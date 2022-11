Coupe du monde 2022 : les Bleus sont à Clairefontaine, que vont-ils y faire ?

Ils rentrent dans le vif du sujet. À huit jours du premier match de l'équipe de France au Qatar, contre l'Australie, le 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), les Bleus donnent officiellement le coup d'envoi de leur Mondial. Les 26 joueurs, dont Marcus Thuram et Axel Disasi, renforts de dernière minute, sont arrivés à Clairefontaine, lundi 14 novembre, pour un stage de deux jours avant le départ pour Doha. Le staff tricolore avait fixé le rendez-vous, au plus tard, à l'heure du déjeuner.

Après les retrouvailles dans les murs du CNF - que l'on attend joyeuses et chaleureuses -, tout ce petit monde s'est regroupé à table pour une collation. En début d'après-midi, le staff médical se rendra au chevet des Bleus convalescents. S'il a déjà acté le forfait de Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" de sa gêne au talon d'Achille, il pourra se faire une idée plus précise de l'état de santé de Raphaël Varane, qui ne s'est plus entraîné avec Manchester United, depuis sa blessure à la cuisse droite, le 22 octobre. Même chose pour le genou d'Ibrahima Konaté, laissé au repos par Liverpool ce week-end, après une petite alerte la semaine passée.