Équipe de France : après la fronde des Bleues, Wendie Renard se sait "attendue au tournant"

Désormais sous les ordres de son homonyme, qu'elle a "suivi dans toutes les équipes qu'il a entraînées", Wendie Renard a partagé son "plaisir" de "repartir sur un projet intéressant et rempli de détermination". "C'est un nouveau projet qui repart, avec un nouveau coach, un nouveau staff. C'est un élan positif, on a envie de surfer dessus", a-t-elle indiqué, à un peu plus de trois mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). "Aujourd'hui on est là pour le même but, le même objectif commun. Je donnerai tout personnellement et on fera tout collectivement pour les atteindre ensemble."