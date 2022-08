Équipe de France : comment l'affaire Pogba risque de polluer les Bleus avant le Mondial

C'est une affaire qui tombe très mal. Et c'est un euphémisme de l'écrire. À moins de trois mois de la Coupe du monde au Qatar, lors de laquelle elle remettra son titre en jeu, l'équipe de France vit des dernières heures plutôt agitées. Conséquence de l'affaire Pogba qui secoue le football français depuis la mise en ligne, samedi 27 août, d'une vidéo énigmatique, dans laquelle Mathias, l'aîné de Paul Pogba et le jumeau de Florentin, promet "de grandes révélations" à propos du milieu de la Juventus et de son entourage. "Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit", a-t-il assuré, dans un clip tourné en quatre langues.

Ce qui s'apparente à un déballage de linge sale aurait pu se régler en famille. Alors qu'une enquête a été ouverte en France, le 3 août dernier, pour "menaces", "extorsion et tentatives d'extorsion en bande organisée", la vendetta familiale a pris des proportions gigantesques, à l'évocation d'un nom étranger au clan Pogba, et pas n'importe lequel : Kylian Mbappé. Supposément envieux des performances de l'attaquant du PSG, "la Pioche" aurait fait appel aux services d'un marabout pour ensorceler. Une accusation qu'il a démentie face aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).