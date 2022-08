Corinne Diacre prolonge sur le banc des Bleues jusqu'en août 2024

Pour le dirigeant breton, c'est un choix logique, celui de la continuité, pour un dirigeant qui n'avait pas hésité à défendre sa sélectionneuse ces dernières années, lorsque cette dernière avait effectué des choix forts, quitte à se mettre à dos certaines joueuses, critiques envers un management parfois jugé autoritaire. Il avait d'ailleurs annoncé la couleur quelques jours plus tôt, faisant part de sa volonté de conserver la sélectionneuse jusqu'aux JO de Paris. "Je constate que quand on change d'entraîneur tous les ans ou tous les deux ans, même dans les clubs, ça ne progresse pas. Avec Corinne, on est sur la bonne pente. Ç'a été plus dur, mais on progresse", avait-il estimé.