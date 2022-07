Équipe de France : Corinne Diacre "sûrement reconduite" à la tête des Bleues après l'Euro 2022

Un discours rassurant, voué à enlever de la pression sur les épaules de l'ancienne joueuse de Soyaux, qui s'est fixée avec son groupe l'ambition de "jouer la finale", le 31 juillet à Wembley. Un objectif élevé réitéré par le patron des Bleues, plutôt optimiste sur les chances de la bande à Wendie Renard dans ce tournoi. "Sur les 15 derniers matchs, on n'a pas de défaite. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux", a-t-il estimé. "On a rencontré les meilleures équipes d'Europe, on a de bons résultats."