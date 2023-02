Équipe de France : le calendrier des Bleues jusqu'à la Coupe du monde 2023

Ce sera la Jamaïque, le Brésil et... le Panama. À l'issue des barrages d'accession, disputés en Nouvelle-Zélande, les Bleues connaissent désormais l'identité de leur dernier adversaire en phase de poules du Mondial 2023. Après les qualifications historiques d'Haïti et du Portugal, les Panaméennes, tombeuses du Paraguay (1-0), à Hamilton, jeudi 23 février, ont validé leur ticket pour la Coupe du monde, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été prochain (du 20 juillet au 20 août).

Pour leur première apparition dans la compétition, Las Canaleras, versées dans le Groupe F, affronteront la Jamaïque, qualifiée pour sa deuxième phase finale après 2019, le Brésil et donc la France, huitième et quart de finaliste du dernier Mondial. D'ici là, TF1info vous dévoile le calendrier des filles de Corinne Diacre jusqu'au Mondial.