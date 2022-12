"Didier a la priorité" : un rendez-vous Le Graët-Deschamps prévu la semaine prochaine

Il est prêt à signer "avant la fin d'année, si possible". Quatre jours après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde, battus par l'Argentine aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b), Noël Le Graët s'active en coulisses. Le président de la Fédération française de football (FFF) va rencontrer Didier Deschamps "dès la semaine prochaine" pour évoquer l'avenir du sélectionneur, en poste depuis 2012. "Il a les cartes en mains pour une prolongation, car je lui avais dit qu'à partir du moment où on était dans le dernier carré du Mondial, la décision lui appartenait", a-t-il rappelé dans un entretien à Ouest-France. "On va se voir à Guingamp."

Comme après chaque compétition depuis dix ans, "NLG" et "DD" vont se retrouver, la semaine du 26 décembre, dans le fief du patron de la "3F" pour tirer un bilan et discuter d'un futur commun. "À mon avis, on va régler ça à Guingamp. S'il ne veut pas rester, ce sera très court. S'il veut rester, il y aura des discussions un peu plus longues", a-t-il annoncé au quotidien régional. "On va déjà passer un moment ensemble pour reparler un peu de ce qui s'est passé au Qatar et de ses envies, comment on envisage déjà le championnat d'Europe 2024. (...) Didier a bien fait son boulot, il a la priorité, et je pense qu'on se mettra d'accord."