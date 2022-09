Deschamps prévient Pogba avant le Mondial : "Je ne partirai jamais avec un joueur pas apte à 100 %"

Forfait pour ce rassemblement, Paul Pogba est, lui aussi, blessé. Récemment opéré, sa présence au Qatar dans quelques semaines est très incertaine. "Il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. Le protocole de soin se passe bien. Paul va tout faire pour revenir au plus vite sans prendre de risque non plus. Aujourd'hui, personne ne peut rien affirmer", a confirmé le sélectionneur français. Et le temps presse. "Si Pogba n'a pas joué avec la Juve, je ne le prendrais pas. Il ne viendra pas s'il n'est pas apte. Si c'est venir pour venir, ça ne sert à rien. Même lui ne voudrait pas", martèle le technicien. "Depuis que je suis là, je n'ai jamais pris un joueur s'il n'était pas totalement remis. Paul a suffisamment de respect pour lui-même pour ne venir que s'il est compétitif. Je ne partirai jamais avec un joueur, quel qu'il soit, qui n'est pas apte à 100%", a-t-il insisté.

Didier Deschamps est également revenu sur l'affaire extra-sportive dans laquelle est empêtré le Turinois, après les récentes révélations de son frère Mathias. "J'ai échangé régulièrement avec Paul. Ne me demandez pas d'intervenir dans les histoires. Aujourd'hui, il a des soucis dans son domaine privé, avec la justice qui fait son travail. Malgré tout, c'est quelqu'un de solide, avec du caractère, focus sur le terrain. Il va tout faire pour se donner les moyens d'être rétabli", a poursuivi l'entraîneur.