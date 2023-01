Didier Deschamps prolonge à la tête des Bleus jusqu'en 2026

Si les deux parties étaient sur la même longue d'onde, il restait toutefois des détails à régler, notamment la durée du contrat, pour officialiser l'accord. Si les discussions initiales portaient sur un engagement d'un an et demi, jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne, Didier Deschamps, lui, souhaitait être confirmé dans ses fonctions sur le banc tricolore au moins jusqu'à la prochaine Coupe du monde, coorganisée en 2026 par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Après des dernières tractations, le sélectionneur à la plus grande longévité, devant Michel Hidalgo, et recordman du nombre de matchs (138) a finalement su convaincre Noël Le Graët.