Wendie Renard et Eugénie Le Sommer de retour avec les Bleues, premiers choix forts d'Hervé Renard

En revanche, la milieu du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui, n'y figure pas, comme les Montpelliéraines Marion Torrent et Charlotte Bilbault, appelées quasiment sans interruption par Diacre ces dernières années. Une façon aussi pour Hervé Renard de marquer sa différence, mais pas question pour lui de critiquer sa prédécesseuse.

"On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a obtenu de très bons résultats. Mais c'est une page qui se tourne, il faut qu'elle soit la plus positive possible", a déclaré le technicien en conférence de presse. "Ce qui s'est passé avant, je n'étais pas là, ça ne me regarde pas. Je me focalise sur le présent, le futur."