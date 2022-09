Équipe de France : Lloris et T. Hernandez blessés, Lafont et Digne en renfort

Quel mal frappe les Bleus ? Déjà confrontée à une hécatombe inédite de blessés (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema), avant l'annonce de la dernière liste avant celle de novembre pour le Mondial 2022 au Qatar, l'infirmerie tricolore continue de se remplir. Après le forfait de dernière minute de Boubacar Kamara, lui-même appelé pour remplacer Adrien Rabiot, Didier Deschamps a été contraint, lundi 19 septembre, de convoquer en urgence deux nouveaux joueurs, Alban Lafont et Lucas Digne, en lieu et place d'Hugo Lloris et Théo Hernandez.

Touché à la cuisse droite, une blessure diagnostiquée lundi à Clairefontaine, Hugo Lloris est donc forfait pour les deux derniers matchs de Ligue des nations, le 22 contre l'Autriche au Stade de France et le 25 face au Danemark à Copenhague. Le capitaine des Bleus est remplacé par le gardien nantais Alban Lafont, qui va connaître sa première convocation. À cette absence, dommageable à deux mois de la Coupe du monde, s'ajoute celle de Théo Hernandez, victime d'une déchirure à l'adducteur droit. Absent de la première liste, Lucas Digne, un habitué de l'équipe de France, complète le groupe de 23 joueurs.