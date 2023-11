Équipe de France : Khéphren Thuram remplace Eduardo Camavinga, blessé et forfait

Didier Deschamps revoit ses plans après le forfait d'Eduardo Camavinga, victime d'une entorse du genou droit à l'entraînement. Le milieu du Real Madrid, forfait pour les deux matchs des Bleus contre Gibraltar et la Grèce, est remplacé par le Niçois Khéphren Thuram.

Il n'avait plus été appelé en Bleu depuis mars 2023. Didier Deschamps fait appel à Khéphren Thuram, jeudi 16 novembre, pour pallier le forfait d'Eduardo Camavinga, touché au genou droit et forfait pour les deux derniers matchs de qualification à l'Euro 2024 contre Gibraltar (le 18 novembre, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info) puis en Grèce trois jours plus tard (le 21 novembre). Un forfait qui pourrait offrir à Warren Zaïre-Emery sa première cape en équipe de France, à tout juste 17 ans.

Une entorse après un choc

"Eduardo Camavinga, qui avait dû écourter sa séance d'entraînement mercredi, est allé passer des examens dans la soirée, accompagné par le Dr Franck Le Gall, le médecin de l'équipe de France", informe dans un communiqué la Fédération française de football (FFF). Le milieu de 21 ans, qui souffre d'une entorse après un choc avec Ousmane Dembélé, a été remis à disposition du Real Madrid, où il est attendu dans la matinée pour passer des examens complémentaires.

Sur le chemin de Madrid, il ne croisera pas Khéphren Thuram. Huit mois après avoir fêté sa première et seule sélection (le 24 mars, 4-0 contre les Pays-Bas), le fils de Lilian ne rejoindra pas Clairefontaine. Il attendra sagement ses coéquipiers à Nice, où il évolue, que les Bleus doivent rallier vendredi, à la veille de leur match face à Gibraltar, à l'Allianz Riviera.