Équipe de France : Kylian Mbappé coche "toutes les cases" pour être capitaine, justifie Didier Deschamps

Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé. Sans capitaine depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris et de son "suppléant" Raphaël Varane, le sélectionneur des Bleus a confié le brassard à son numéro 10. Un choix officialisé, mardi 21 mars, via un tweet de l'équipe de France. Dans la foulée de cette annonce, "DD" s'est justifié, pour la première fois, depuis Clairefontaine, où les vice-champions sont rassemblés en prévision du début des qualifications à l'Euro 2024 contre les Pays-Bas (le 24 mars, 20h45) et l'Irlande (le 27 mars, 20h45). Deux rencontres à suivre en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info.

"Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine", a confirmé au micro de Téléfoot, dans un long entretien qui sera diffusé, dimanche 26 mars, sur TF1. "Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité-là, de par ce qu'il fait et fera sur le terrain." Deschamps voit en lui "un élément fédérateur" sur le terrain comme dans la vie de groupe "entre les plus jeunes, les moins jeunes, voire les plus âgés." "C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, mais ce n'est pas au détriment d'Antoine, puisque Antoine aura aussi une responsabilité plus importante", a-t-il assuré.