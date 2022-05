La liste de Corinne Diacre dévoilée sur TF1 : quelles Bleues iront à l'Euro ?

Dans le secteur défensif, Corinne Diacre avance aussi avec des certitudes. Sa charnière centrale va être occupée par Wendie Renard (Lyon) et Griedge Mbock (Lyon), qui ont grandement contribué au 8e sacre européen de l'OL. Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid) et Hawa Cissoko (West Ham) devraient aussi participer à l'aventure. Pour ce qui est des latérales, là aussi, les positions sont plus ou moins figées. Sauf blessure de dernière minute, Selma Bacha (Lyon), élue "meilleure jeune joueuse" de la saison en Ligue des championnes, fera le voyage outre-Manche, avec Sakina Karchaoui (PSG) et Marion Torrent (Montpellier). La dernière place pourrait se jouer entre Perle Morroni (Lyon) et Ève Périsset (Bordeaux).