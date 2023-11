Équipe de France : Warren Zaïre-Emery appelé pour la première fois en Bleu à 17 ans

L'heure de Warren Zaïre-Emery est (déjà) arrivée. Titulaire indiscutable du PSG de Luis Enrique et propulsé capitaine des Espoirs par Thierry Henry, "WZE" va faire ses premiers pas chez les A. À tout juste 17 ans, le gamin de Montreuil a été appelé, pour la première fois, jeudi 9 novembre, par le sélectionneur tricolore Didier Deschamps. Le nom du milieu parisien a été égrené parmi les 23 joueurs qui participeront aux deux derniers matchs de qualification de l'équipe de France, déjà qualifiée pour l'Euro 2024, contre Gibraltar, le 18 novembre (à 20h45, sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), puis en Grèce (21 novembre), trois jours plus tard.