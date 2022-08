"La place n'est pas libre" : Deschamps prévient Zidane, candidat pour reprendre les Bleus

"La place n'est pas libre." À trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, Didier Deschamps concentre "toute son énergie sur cet événement". En poste depuis dix ans, une longévité record pour un sélectionneur de l'équipe de France, "DD" ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et ce, alors que son contrat prend fin après le Mondial et que le nom de Zinedine Zidane, candidat annoncé à sa succession, revient pour le remplacer, tant dans la presse que dans la bouche du président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët.

Dans un entretien fleuve au Parisien, lundi 8 août, le capitaine des champions du monde 98 a livré son état d'esprit. "Quand je me projette sur une compétition, je suis focalisé uniquement sur celle-ci. Sans me demander ce qui se passera après. Je n'ai pas d'onde négative. Toute mon énergie se concentre sur cet événement. J'ai cette capacité à me placer en immersion", a-t-il assuré. "J'ai toujours placé l’équipe de France au-dessus de moi, au-dessus de tout. Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque je l'occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n'a aucun impact."