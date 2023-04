Les Bleues battent la Colombie (5-2) pour la première du sélectionneur Hervé Renard

C'est une première réussie. Les joueuses de l'équipe de France de football se sont imposées, vendredi 7 avril à Clermont-Ferrand, en match amical face à la Colombie sur le score de 5 à 2. Une victoire qui intervient pour le premier match d'Hervé Renard en tant que sélectionneur des Bleues et après la fronde anti-Corinne Diacre menée par plusieurs leaders de la sélection féminine.

Avec des doublés d'Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino et un but de Grace Geyoro, les Bleues, menées 2-0 avant de réagir, ont bien lancé le début de mandat du nouveau sélectionneur, qui prépare le Mondial-2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).