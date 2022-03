Football : les novices Nkunku et Clauss convoqués pour la première fois chez les Bleus

Un cran plus haut, l'ancien Parisien Christopher Nkunku (RB Leipzig) devrait également connaître sa première cape, dans la lignée d'une saison de très haut vol en Allemagne. "En termes de but et de passes, il a des bonnes statistiques (26 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues, ndlr). Son jeu a évolué. Aujourd'hui, il est quasi axial, deuxième attaquant, dans un système avec beaucoup de liberté, en étant proche du but. Son utilisation sera dans ce secteur-là", a indiqué "DD".

Pour le reste, c'est du grand classique. Dans les cages, le capitaine Hugo Lloris est évidemment bien présent. Derrière lui, Mike Maignan (Milan) s'affirme de plus en plus comme sa doublure attitrée, voire son successeur. Alphonse Aréola est, lui, préféré à Alban Lafont, qui avait reçu une pré-convocation. En défense, Deschamps enregistre les retours de Kimpembe et Varane, absents en fin d'année dernière sur blessure. Jules Koundé et Lucas Hernandez sont aussi là. Au contraire de Kurt Zouma, dans la tourmente depuis la diffusion en février d'une vidéo où il maltraitait son chat. Dans l'entrejeu, aucun changement n'est à signaler par rapport au dernier rassemblement. Les inamovibles N'Golo Kanté et Paul Pogba seront épaulés par Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi.