"Ma famille pense que c'est trop" : Warren Zaïre-Emery parle de sa surexposition médiatique

Appelé pour la première fois en A par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery a fait ses grands débuts en conférence de presse, jeudi 16 septembre, à Clairefontaine. Le milieu parisien de 17 ans, à l'aise, sincère et souriant, a évoqué en longueur l'attention et les attentes qu'il génère.

Il fait ses premiers pas chez les A. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps, afin de prendre part aux derniers matchs de qualification de l'équipe de France pour l'Euro 2024 contre Gibraltar (le 18 novembre, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1Info) et en Grèce (le 21 novembre), Warren Zaïre-Emery est l'attraction du rassemblement des Bleus. C'est simple : tout le monde n'a que le nom du milieu du PSG à la bouche. Que ce soit les supporters ou bien la presse. "N'en faites pas trop, laissez-le tranquille", a d'ailleurs demandé aux médias le sélectionneur tricolore, craignant une surexposition du jeune Parisien.

Lui a l'air de s'en accommoder. "C'est toujours un plaisir d'être en équipe de France A. Je suis très fier et content de représenter mon pays. Je donnerai tout pour la France", a affirmé "WZE", jeudi 16 novembre, lors de sa première apparition en conférence de presse, qu'il voit comme "un exercice pour le bac". "Je me sens bien, à l'aise", a-t-il déclaré devant les journalistes. "Après, médiatiquement, il y en a un peu beaucoup, mais c'est flatteur. Je suis très content", dit-il. Mais qu'en pensent ses proches ? "Ma famille m'a dit qu'on parlait beaucoup de moi. Eux-mêmes pensent que c'est trop", a-t-il toutefois avoué.

Tout se passe bien Warren Zaïre-Emery, milieu de l'équipe de France

Une pression sur ses épaules qu'il confie ne pas ressentir. Peut-être, parce que le gamin de Montreuil a pu compter sur ses nouveaux partenaires, qui ont créé une bulle autour de lui. "Le staff et les joueurs m'ont très bien accueilli. (...) Je m'ouvre à eux, j'apprends à les connaître. Parfois, ils viennent me voir à table et me parlent. Tout se passe bien", a-t-il assuré, avant de confier le rôle essentiel des joueurs - Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani - qu'il côtoie à Paris. "C'est plus facile quand il y en a du même club", a-t-il expliqué. "Ce sont des très bonnes personnes, ils sont toujours là pour moi. Il y a ceux du PSG mais les autres aussi me parlent, me donnent des conseils, ils me mettent tous à l'aise."

Lycéen à la vie (presque) normale, qui jongle entre sa carrière sportive et ses études (il a raconté avoir fait son devoir d'espagnol à Clairefontaine), le nouveau chouchou du football français pourrait devenir le plus jeune joueur à porter le maillot frappé du Coq depuis 1914. Il sera âgé de 17 ans, 8 mois et 10 jours. Ce qui lui permettrait de battre le record de précocité d'après-guerre détenu par Eduardo Camavinga, qui a fêté sa première cape à 17 ans, 9 mois et 29 jours, le 8 septembre 2020 en Ligue des nations, face à la Croatie (4-2). Un Eduardo Camavinga forfait qu'il pourrait d'ailleurs bien remplacer.