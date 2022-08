Marabout, chantage et extorsion : Paul Pogba en danger chez les Bleus ?

Et dire que l'affaire Pogba n'en est qu'à ses prémices. Dans une vidéo, devenue virale après sa mise en ligne, samedi 27 août, Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, a promis "de faire de grandes révélations" le concernant lui et son entourage. Selon lui, le "public", "les fans", "l'équipe de France", "la Juventus" Turin, le club actuel du champion du monde, et ses "coéquipiers" "ont le droit de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public" et "s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du monde".

Des menaces auxquelles le clan de "la Pioche" a rapidement rétorqué, dénonçant notamment "des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée" à son encontre. D'ailleurs, cette vendetta intrafamiliale a déjà trouvé un écho sur le terrain judiciaire, avec l'ouverture d'une enquête en France, le 3 août dernier, sur des soupçons de "menaces" et "tentatives d'extorsion" dont se dit victime le natif de Lagny-sur-Marne. D'après les informations de franceinfo, confirmées à TF1info, Paul Pogba a confié aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Ces derniers lui auraient réclamé 13 millions d'euros.