Football : Patrice Evra "choisirait le Sénégal au lieu de la France" s'il pouvait revenir en arrière

Le début d'une (nouvelle) polémique liée à Patrice Evra ? "Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France", a affirmé vendredi 16 septembre l'ancien latéral dans les colonnes de Sports Brief. "Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale et parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France", raconte-t-il, en marge d'un déplacement au Ghana. "Mais j’ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français ; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme Sénégalais", ajoute-t-il.