Équipe de France : Pogba au Mondial ? Deschamps se montre rassurant... pour l'instant

S'il paraît improbable de voir "La Pioche" revêtir le maillot de l'équipe de France dès la mi-septembre, à l'occasion du dernier rassemblement des Bleus, avant l'annonce de la liste début novembre, Didier Deschamps a affiché, dans les colonnes du Parisien, lundi 8 août, une certaine forme d'optimisme quant à la présence de son joueur (91 sélections, 11 buts) au Qatar.

"On parle de joueurs très sollicités. De deux cadres (Pogba et Kanté) qui ont un gros vécu. De leaders. Il est important qu'ils soient là, mais on n'est jamais à l'abri. D'où la nécessité de préparer des joueurs plus jeunes. Je suis bien évidemment en contact avec Paul. Sa participation au Mondial, aujourd'hui, n'est pas remise en cause", a lâché le sélectionneur tricolore, se voulant rassurant sur sa capacité à pouvoir associer Paul Pogba à N'Golo Kanté, dans l'optique de décrocher une troisième étoile.