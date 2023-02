Raphaël Varane, une décennie dorée en Bleu

Le 22 mars 2013, le sélectionneur l'aligne face à la Géorgie (3-1), pour les éliminatoires du Mondial 2014. Une première titularisation qu'il fête en compagnie de Paul Pogba, lui aussi nouveau Bleu. Raphaël Varane fait ses preuves, et Didier Deschamps, qui entrevoit "beaucoup de qualités et de potentiel", le reconduit trois jours plus tard, face au champion d'Europe espagnol (0-1). Le début d'une grande histoire.

Mais Varane, qui s'impose dans le même temps sous les couleurs madrilènes, est stoppé dans son élan. Il manque les deux rassemblements suivants, la faute à une déchirure du ménisque externe. "DD" ne l'oublie pas et le rappelle sept mois plus tard. Immédiatement, le jeune défenseur retrouve une place de titulaire qu'il ne quittera quasiment jamais. Entre juin 2014 et mars 2016, il dispute 24 rencontres consécutives en Bleu, et s'offre même le luxe de porter le brassard de capitaine à deux reprises en l'absence d'Hugo Lloris, tout récent retraité lui aussi.